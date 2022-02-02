Aliihsan isminin anlamı nedir, Aliihsan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Boğazından kesilerek öldürülmüştü! Şebnem Şirin'in son sözü, "Sevgilim sen bu değilsin, ölmeden son kez öpeyim" olmuş!Gıda Laboratuvar Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıLilianna isminin anlamı nedir, Lilianna ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Miza ne demek, TDK'ya göre Miza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kadirgin isminin anlamı nedir, Kadirgin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Canaltay isminin anlamı nedir, Canaltay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Boranbay isminin anlamı nedir, Boranbay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | İmzayı attı, formayı giydi! Galatasaray, Bafetimbi Gomis’in transferini açıkladı!Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'na acımadı! "Nasreddin Hoca'dan hikayeler anlatıyor, iki kere iki dört halen neyi savunuyorsun?"
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika | İmzayı attı, formayı giydi! Galatasaray, Bafetimbi Gomis’in transferini açıkladı!

Son dakika | İmzayı attı, formayı giydi! Galatasaray, Bafetimbi Gomis’in transferini açıkladı!

Son dakika... Galatasaray, Fransız forvet oyuncusu Bafetimbi Gomis’i transfer ettiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı takımdan transfere ilişkin yapılan açıklamada golcü futbolcu ile anlaşma sağlandığını belirtilerek, kariyeri hakkında bilgilere yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Bafetimbi Gomis’in transferi konusunda anlaşma sağladı.

6 Ağustos 1985 doğumlu olan Bafetimbi Gomis, Fransa’nın güneydoğusunda bulunan sahil kasabası La Seyne’de dünyaya geldi. 

Futbola 1994 yılında Sporting Toulon’da başlayan Gomis, 2000 yılında transfer olduğu Saint Etienne altyapısında gelişimine devam etti ve yakaladığı çıkışla ilk A takımı tecrübesini burada yaşadı.   

 

 

 

Fransa’da St. Etienne, Lyon, Marsilya gibi önemli kulüplerde başarılı performanslar ortaya koyan Gomis, ilk yurt dışı tecrübesini Swansea City’de yaşasa da kariyerinin ilklerini Galatasaray’da deneyimledi. 

Son dakika | Transfer resmen duyuruldu! Galatasaray, Bafetimbi Gomis’i açıkladı!

ALEX DE SOUZA'NIN REKORUNU KIRDI

Şampiyonluk ipini göğüslediğimiz 2017-2018 sezonunda 29 kez fileleri sarsarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis, aynı zamanda kariyerindeki ilk şampiyonluk ve ilk gol krallığını Galatasaray’da yaşadı. Gösterdiği bu performansla Süper Lig’de bir sezonda bir takımla en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını Fenerbahçeli Alex de Souza’nın (28) elinden alan Fransız santrfor, bu istatistiğiyle kulüp tarihine geçti.   

Galatasaray’da yaşadığı muhteşem bir yılın ardından taraftarın da sevgilisi olan Bafe, ardında unutulmaz hatıralar bırakarak Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımına transfer oldu. 

Son dakika | Transfer resmen duyuruldu! Galatasaray, Bafetimbi Gomis’i açıkladı!

GOMİS'İN KARİYERİ

Al Hilal formasıyla 3,5 yıl boyunca üstün bir performans ortaya koyan yıldız oyuncu, çıktığı 147 maçta 107 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. 3,5 yılda Suudi Profesyonel Ligi tarihinin en golcü dördüncü futbolcusu oldu. Bu sezon ise 17 maçta 9 kez fileleri sarsarak formda olduğunu bir kez daha gösterdi. Gomis, profesyonel kariyerinde 715 maçta 327 gol, 68 asistlik istatistiğe sahip. 

Bafetimbi Gomis’e Galatasaray’a tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz. "

Son dakika | Transfer resmen duyuruldu! Galatasaray, Bafetimbi Gomis’i açıkladı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT