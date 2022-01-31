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  3. Son dakika! Iñaki Peña resmen Galatasaray'da!

Son dakika! Iñaki Peña resmen Galatasaray'da!

Son dakika! Galatasaray kulübü yaptığı paylaşımla Iñaki Peña transferini resmen duyurdu. Genç kaleci kiralık olarak cimbomun kadrosuna dahil oldu.

Son dakika! Iñaki Peña resmen Galatasaray'da!

Son dakika haberi... Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kadrosunda yer alan kalecilerden yeterli performansı alamayan Galatasaray o bölgeye bir takviye arayışındaydı. Yerli-yabancı birçok isimle görüşen sarı-kırmızılılar Barcelona B takımında forma giyen Iñaki Peña ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. Galatasaray o transferi resmen duyurdu.

Son dakika! Iñaki Peña resmen Galatasaray'da!

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Galatasaray, "Galatasaray'a hoş geldin Iñaki Peña" ifadelerini kullandı. Barcelona tarafından transferle ilgili yapılan açıklamada ise "Pena, sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Iñaki Peña resmen Galatasaray'da!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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