Son dakika | İngiltere Kraliçesi Elizabeth hastaneye kaldırıldı! Kraliyet ailesi yanına geliyor

Son dakika... İngiltere Kraliçesi Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle doktor kontrolüne alındı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada bugün Prens Charles, Camilla ve Prens William'ın onunla birlikte olmak için Balmoral'a geldiği belirtildi.

KRALİYET SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Kraliyet sözcüsü Kraliçe Elizabeth'in durumu hakkında şunları söyledi: "Bu sabah daha fazla değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları Majestelerinin sağlığından endişe duyuyor ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye ettiler. Kraliçe rahat ve Balmoral'da kalıyor"

Öte yandan sosyal medyada zaman yolcusu olduğunu ifade eden bir TikTok kullanıcısı İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in Ekim ayında ölebileceğini öne sürmüştü.

"Kraliçe Elizabeth Ekim'de ölecek" demişti, bugün hastaneye kaldırıldı! Kimse ona inanmamıştı! Kahin Zaman Yolcusu ne dese bir bir çıkıyor! Sırada ne var?