Son dakika! İngiltere Kraliçesi Elizabeth hayatını kaybettiği iddia edildi!

Son dakika! Rus haber ajansından edinilen bilgiye göre, İngiltere Kraliçesi Elizabeth hayatını kaybettiği iddia edildi ancak, çok geçmeden paylaşılan haber yayından kaldırıldı. Daha sonra Gazete.ru adlı haber sitesi, paylaşılanın doğruluk içermediğini söyleyerek haberi yalanladı. Ancak, sosyal medyada yabancı kullanıcıların yazdıkları tüyleri ürpertti.

"ÖLDÜ VE BEKLİYORLAR"

Yabancı uyruklu sosyal medya kullanıcılarından Kraliçe Elizabeth'in öldüğü ancak, duyurulması için 11 Eylül tarihinin beklendiğine dair iddialar geldi. Ölümünün yanında, ölüm tarihinde tarihe geçebilmesi için "11 Eylül'de kıyamet kopacak" şeklinde paylaşımlar yapıldı.

Öte yandan BBC'nin sosyal medya hesabında profil resmini siyah ekran yapması ve televizyon yayınında spikerin siyah kravat takması dikkat çekti.