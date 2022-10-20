Son dakika | İngiltere'de kriz! Başbakan Liz Truss istifa etti

Son dakika... İngiltere'de iki ay önce göreve başlayan Başbakanı Liz Truss, istifa etti. Ülkenin en kısa görev yapan Başbakanı olan Truss, istifasını Kral Charles'a sundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | İngiltere'de kriz! Başbakan Liz Truss istifa etti

Son dakika... Boris Johnson'ın istifa etmesi sonrası göreve gelen İngiltere Başbakanı Liz Truss'un bu görevi kısa sürdü. Vergi krizinin yaşandığı ve enflasyonun rekor kırdığı ülkede 45 gün önce göreve başlayan Liz Truss istifa kararı aldı.

Truss, istifasını sunmak için İngiltere Kralı 3. Charles'la görüştüğünü aktardı.

YENİ BAŞBAKAN SEÇİLENE KADAR GÖREVDE KALACAK

Liz Truss, parti içerisinde gelecek hafta tamamlanacak bir liderlik seçimi olacağını ve yeni başbakan seçilene kadar görevinde kalacağını aktardı.

BAKAN DAYANMADI

Öte yandan Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı olan Braverman da dün görevini bıraktığını duyurmuş yerine Ulaştırma Bakanı Grant Shapps getirilmişti.

Başbakan Truss’ın, 14 Ekim’de görevden aldığı Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng de 38 gün görevde kalmıştı.

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TRUSS'I İSTİFAYA GÖTÜREN SÜREÇ

İngiliz hükümeti, 23 Eylül'de ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak, sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükümet, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden almış, yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

Liz Truss, ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemiş; ancak, Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar başlamıştı.

(AA)

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