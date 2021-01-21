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  3. Son dakika... Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika... Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika... Irak'ın başkenti Bağdat'ta, arka arkaya meydana gelen iki farklı intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Son dakika... Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan bir halk pazarında gerçekleştirilen 2 intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan el-Tayaran Meydanı'ndaki bir halk pazarında intihar saldırısı gerçekleştirildi. Kalabalığa giren intihar bombacısının kendini patlattığı aktarıldı.

Kısa süre sonra olay yerinde 2. patlamanın gerçekleştirildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Patlamanın kalabalık bir saatte gerçekleştirilmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Son dakika... Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

BAĞDAT BÜYÜKELÇİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız olaya ilişkin yaptığı açıklamada," Arka arkaya iki bomba patlatıldı. Ölü ve yaralı sayısı artabilir" dedi.

Son dakika... Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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