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  3. Son dakika | Irak'ta 5.0 şiddetinde deprem!

Son dakika | Irak'ta 5.0 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Irak Dukan'da saat 18:12'de 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika | Irak'ta 5.0 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Irak Dukan'da saat 18:12'de 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Irak Dukan'da meydana gelen depremin  5.72 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...

Irak'ta 5.0 şiddetinde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin web sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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