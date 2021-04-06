Son dakika | Irak'ta 5.0 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Irak Dukan'da saat 18:12'de 5.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Irak Dukan'da meydana gelen depremin 5.72 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin web sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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