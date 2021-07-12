Son dakika | Irak'ta koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede yangın: Ölü ve yaralılar var! Son dakika haberi.. Irak'ta koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede yangın çıktı. Olaya ilişkin yapılan açıklamada, 20'den fazla kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

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Son dakika haberi.. Irak, Zikar'daki İmam Hüseyin Hastanesi’nde, koronavirüs hastalarının yattığı bölümde yangın çıktı. Irak resmi haber ajansının haberine göre, kentteki itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi Olayda, 20'den fazla kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Bağdat’ta gündüz saatlerinde Sağlık Bakanlığı binasının dördüncü katında da yangın çıkmıştı. Berkem Temizel Gece Editörü