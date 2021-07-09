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Son dakika | İran'da 4.7 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre İran Piranshahr'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika | İran'da 4.7 şiddetinde deprem

Son dakika haberi...  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18:41'de İran  İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'ndeki şehri Piranşehr'de  4.7 büyüklüğüünde deprem meydana geldi.

Depremin 4.05 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada 18:41'de İran'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak belirtildi. Depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Son dakika | İran'da 4.7 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | İran'da 4.7 şiddetinde deprem

Son dakika | İran'da 4.7 şiddetinde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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