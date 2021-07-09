Son dakika | İran'da 4.7 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 18:41'de İran İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti'ndeki şehri Piranşehr'de 4.7 büyüklüğüünde deprem meydana geldi.

Depremin 4.05 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada 18:41'de İran'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak belirtildi. Depremin 5.0 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız