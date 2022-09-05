Son dakika! İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika... Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinin yaptığı açıklamaya göre İran'ın Fin şehrinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Fin şehrinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’den yapılan açıklamada, İran’ın Hürmüzgan Eyaletine bağlı Fin şehrinde yerel saatle 13.44’te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

CAN VE MAL KAYBINA YÖNELİK HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Son dakika! İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

AFAD SON DEPREMLER 5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 5 Eylül 2022 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

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