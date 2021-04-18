SON DAKİKA! İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... İran depreminin, merkez üssü eyalete bağlı Guneve ilçesinde yerel saat ile 11:11'de meydana geldiği Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklama ile öğrenildi.

İlk belirlemelere göre deprem sonucunda 1 kişi yaralandı. Aynı zamanda bazı evler hasar görerek maddi zarara neden oldu.

YERİN 10 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Ardından, aynı yerde en büyüğü 4,5 olmak üzere 7 artçı deprem meydana geldiği açıklandı.

(AA)