Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2022 yılı başlangıcından bu yana 1056 Afganistanlı ülkelerine gönderildi!Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından düzenlenen Bahar Şenlikleri sona erdiSon dakika! İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem!Bu meyvenin fiyatı altınla yarışıyor! Üreticisi servetine servet katıyor!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya İsveç tepkisi: Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdırSivasspor- Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Fiat Egea 2022 fiyat listesine bakmadan geçmeyin!Zenci koca bağımlısı kadının istekleri pes dedirtti! Ünlü psikolog Esra Ezmeci bile şoke oldu! “Karım zenci erkek istiyor diye beni terk etti ben de kendimi karaya boyayıp…”Hasatlar başladı fiyatlar hallere yansıdı... "2 hafta içinde fiyatlar daha da düşecek"Çevre Dostu 1.000 Okul Projesi”nde öğrenciler yeteneklerini sergiledi
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika! İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Son dakika! İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sistan-Belucistan eyaletinin başkenti Zahidan’ın Sercengel bölgesi olan deprem yerel saatle 12.06’da kaydedildi.

Son dakika! İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem!

ÇEVRE İLÇELERDEN HİSSEDİLDİ

Sistan-Belucistan Kriz Yönetim Ofisi Genel Müdürü Ali Rıza Şehreki, 5,5 büyüklüğündeki depremin yol açtığı hasarın tespiti için bölgeye inceleme ekipleri gönderildiğini açıkladı.

Sarsıntı Sistan-Belucistan eyaletinin başkenti Zahidan’da da hissedildi.

Son dakika! İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT