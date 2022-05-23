Son dakika! İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Son dakika haberine göre İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sistan-Belucistan eyaletinin başkenti Zahidan’ın Sercengel bölgesi olan deprem yerel saatle 12.06’da kaydedildi.
ÇEVRE İLÇELERDEN HİSSEDİLDİ
Sistan-Belucistan Kriz Yönetim Ofisi Genel Müdürü Ali Rıza Şehreki, 5,5 büyüklüğündeki depremin yol açtığı hasarın tespiti için bölgeye inceleme ekipleri gönderildiğini açıkladı.
Sarsıntı Sistan-Belucistan eyaletinin başkenti Zahidan’da da hissedildi.