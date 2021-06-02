Son dakika | İran'da petrol rafinerisinde büyük yangın

Son Dakika haberi... İran devlet televizyonunda yer alan habere göre ülkenin başkenti Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde yangın çıktı.

Yangın sebebiyle tesisteki tüm faaliyetler durduruldu. İran Devlet Televizyonunun haberinde bölgenin büyük bir duman bulutuyla kaplandığı ve itfaiye ekipleri ile ambulansların olay mahalline sevk edildiği aktarıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı aktarılırken yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.