Son dakika | İSKİ duyurdu: Su faturası borçları 36 ay taksitle ödenebilecek

İSKİ'den yapılan açıklamada , Resmi Gazete’de yayınlanan 7326 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun” kapsamında abonelerin müracaatları halinde 30.04.2021 öncesine ait ödenmemiş su borçlarının yeniden yapılandırılabileceği ifade edildi.

PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM YAPILACAK

Yapılandırmanın 30 Eylül 2021’e kadar anımsatılarak, " Bahse konu borçlar için, peşin ödemede yüzde 90 gecikme zammı indiriminden yararlanılabileceği gibi, borçlar, ikişer aylık dönemler halinde 36 aya kadar taksitle de ödenebilecektir." denildi.

YAPILANDIRMA NASIL YAPILACAK?

Vatandaşlar borçlarını yapılandırma işlemlerini İSKİ Şube Müdürlükleri, www.iski.istanbul, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecekler.