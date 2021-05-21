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  3. SON DAKİKA! İsrail, ateşkesi ihlal etti: Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırı!

SON DAKİKA! İsrail, ateşkesi ihlal etti: Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırı!

Son dakika haberi... İsrail, dün gece ilan edilen ateşkesin ardından, bugün, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı. Mescid-i Aksa’dan Eski Şehir bölgesine yürümek isteyen gruba ses bombalarıyla müdahale eden İsraİl polisin müdahalesiyle yaralananların olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA! İsrail, ateşkesi ihlal etti: Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırı!

Son dakika haberi... Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’da İsrail’in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.

FİLİSTİNLİLER YÜRÜMEK İSTEYİNCE...

Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa’dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi.

İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.

KIZILAYDAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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