Son dakika | İsrail Kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı Son dakika haberi... İsrail Güvenlik Kabinesi'nin abluka altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladığı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı ifade edildi. Anadolu Ajansı'na konuşan Hamas yetkilileri, ateşkesin yerel saatle bu gece 02:00’de başlayacağını doğruladı.

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Son dakika haberi... İsrail Güvenlik Kabinesi'nin abluka altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladığı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı duyuruldu. HAMAS YETKİLİLERİ, ATEŞKESİ DOĞRULADI Hamas ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı. Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Hamas yetkilileri, ateşkesin yerel saatle bu gece 02:00’de başlayacağını doğruladı. NE OLMUŞTU? İsrail medyası, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini oylayacağını duyurmuştu. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, söz konusu tek taraflı ateşkesin oylamada kabul edilmesi halinde 24 saat içinde yürürlüğe girmesinin planladığı belirtilmişti. Yerel basında çıkan haberlerde, yerel saatle 19:00'da toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de ateşkese varılmasını görüşeceğini yazmıştı. Aynı haberlerde, Gazze'de ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi beklendiği belirtilmişti. Berkem Temizel Gece Editörü