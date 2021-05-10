Son dakika | İsrail polisleri Türk gazeteciyi plastik mermiyle vurdu

Son dakika haberi... Anadolu Ajansı'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.

TURGUT ALP BOYRAZ, BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE BACAĞINDAN YARALANMIŞTI

Anadolu Ajansı'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail'in birkaç gün önce Mescid-i Aksa'ya yönelik yaptığı saldırı da sağ bacağından yaralanmıştı.

TURGUT ALP BOYRAZ KİMDİR?

Turgut Alp Boyraz Anadolu Ajansının Orta Doğu ve Kuzey Afrika haber editörüdür.

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