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  3. Son dakika | İsrail polisleri Türk gazeteciyi plastik mermiyle vurdu

Son dakika | İsrail polisleri Türk gazeteciyi plastik mermiyle vurdu

Son dakika haberi... Anadolu Ajansı'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.

Son dakika | İsrail polisleri Türk gazeteciyi plastik mermiyle vurdu

Son dakika haberi... Anadolu Ajansı'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.

TURGUT ALP BOYRAZ, BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE BACAĞINDAN YARALANMIŞTI

Anadolu Ajansı'nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail'in birkaç gün önce Mescid-i Aksa'ya yönelik yaptığı saldırı da sağ bacağından yaralanmıştı.

TURGUT ALP BOYRAZ KİMDİR?

Turgut Alp Boyraz Anadolu Ajansının Orta Doğu ve Kuzey Afrika haber editörüdür. 

Turgut Alp Boyraz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Turgut Alp Boyraz kimdir? | Turgut Alp Boyraz Twitter adresi ne?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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