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Son dakika | İsrail'de Netanyahu dönemi sona eriyor!

Son dakika haberi... İsrail’de 12 senedir başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı.

Son dakika | İsrail'de Netanyahu dönemi sona eriyor!

Son dakika haberi... İsrail’de 12 senedir başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı.

İsrail'de Netanyahu'nun 12 senelik başbakanlık serüveninde sona gelindi. Netanyahu’nun rakibi Yesh Atid Genel Başkanı Yair Lapid hükümetin oluşmasını sağlayacak koalisyonu oluşturduğunu duyurdu. Siyasi istikrarsızlık içinde dördüncü kez seçimlere giden İsrail'de bir kez daha sandıktan koalisyon çıkması sonrasında Netanyahu koalisyon görüşmelerinde başarısız olmuştu. İsrail meclisindeki beşinci büyük parti olan aşırı sağcı Yamina'nın lideri Naftali Bennett ise merkezdeki Lapid ile anlaşarak dönüşümlü başbakanlık formülüyle iktidara geçecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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