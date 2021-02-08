Son dakika | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'den Enis Berberoğlu kararı: Yeniden yargılanacak

Son dakika... Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılanmasını talep ettiği Enis Berberoğlu hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, AYM'nin kararına uyarak Berberoğlu'nun yargılanmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazarak fezleke düzenlenmesini de talep etti.

Anayasa Mahkemesi tarafından 21 Ocak'ta alınan kararın bağlayıcı olduğu dikkate alınarak bu karara uyulduğuna hükmeden mahkeme, Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesinin 21 Ocak 2021 tarihli hak ihlali kararı uyarınca Berberoğlu’nun yeniden yargılama talebinin kabulüne ve infazın durdurulmasına karar verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ilamıyla kararın kesinleşmiş olması sebebiyle sanık hakkında yeniden yargılama kararı verildiğinden, kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını karara bağlayan heyet, Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesinin ayrıntılı kararında belirtildiği üzere seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edilmiş olması ve yargılama sürecinde yeniden milletvekili olması sebebiyle sanık hakkında yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durmasını kararlaştırdı.

Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılarak hakkında fezleke düzenlenmesinin istenilmesine karar veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın yasama dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekili sıfatının sona ermesi durumunda resen dosyanın yeni esasa kaydedilerek yargılamaya yeni esasa kaydedilen dosya üzerinden devamına hükmetti.

Mahkeme, kararın bir suretinin bilgi amaçlı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

SAVCILIK, AYM KARARINA UYULMASINI İSTEDİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin ikinci kez ihlal kararı vermesi üzerine savcılıktan görüş istedi. Bunun üzerine cumhuriyet savcısı, hazırladığı mütalaayı bu sabah İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesine sunmuştu..

Mütalaada, sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesine yapmış olduğu bireysel başvurunun 21 Ocak 2021'de karara bağlandığına vurgu yapılarak, AYM'nin oy birliğiyle sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun başvurusunu kabul edilebilir bulduğu kaydedilmişti.

AYM'nin söz konusu kararında, Berberoğlu'nun Anayasa'nın geçici 20. Maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra yapılan seçimlerde milletvekili seçilmesi nedeniyle tekrardan yasama dokunulmazlığını elde ettiğini, ancak yargılamaya devam edilmesi nedeniyle sanığın Anayasal siyasi faaliyette bulunma ve seçilme hakkının ihlal edildiğine karar verildiği hatırlatılan mütalaada, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında Anayasa tarafından yetkilendirilmiş ve kararlarının Anayasal olarak bağlayıcı nitelikte olduğu belirtilmişti.

Mütalaada, "Sonuç olarak Anayasa Mahkemesinin 21 Ocak 2021 tarihli kararında da belirtildiği üzere sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi ve sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur." ifadelerine yer verilmişti.

NE OLMUŞTU?

MİT tırlarının durdurulması görüntülerini Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesine başvurmuş ve Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararı verilmişti. Kararı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına karar vermiş, Enis Berberoğlu ise avukatları aracılığıyla bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi sunmuştu.

İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, itiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Mahkeme kararında, ‘yeniden yargılama ile ilgili ve müteakip işlemlere ilişkin kararı vermekle görevli mahkemenin ihlal kararının kaynağı olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu değerlendirilerek, Anayasa Mahkemesinin ihlalin giderilmesine ilişkin görevin İstanbul Bölge Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu kanaatine varılarak ve mahkememizin değişik iş talebi olarak geldiği ve görevsizliğe ilişkin mahkememizce göz önünde bulundurularak vaki itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına’ ifadelerine yer verilmişti. Dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine iadesine karar verilmişti.

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