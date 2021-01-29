Son dakika... İstanbul Bahçelievler'de sanayi sitesinde patlama: Ekipler sevk edildi

Son dakika... İstanbul Bahçelievler'deki Kocasinan Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin 4'üncü katında ütü kazanından kaynaklı meydana gelen patlamanın şiddetiyle binadan kopan duvar, park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda 3 araçta maddi hasar alırken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Vatandaşlar büyük panik yaşarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DUVARLAR ARAÇLARINA ÜZERİNE DÜŞTÜ

Patlama sesini duyan bir vatandaş, olayı anından sonrasını, “Dükkanımızda oturuyorduk. Patlama sesi geldi. Buradan alev ve dumanlar çıktı. Toz dumanı. Duvarlar da yıkılınca, araçlarımızın üzerine duvarlar geldi. Şükür yaralama yoktu” cümleleriyle anlattı.