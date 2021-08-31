Son dakika | İstanbul, Başakşehir'deki Sanayi Sitesinde bulunan iş yerinde yangın!
Son dakika haberi.. İstanbul'un Başakşehir ilçesi İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan bir işyerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Son dakika haberi... İstanbul'un Başakşehir ilçesi İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahalede bulunuyor. Alınan bilgiye göre, İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
PATLAMA SESLERİ GELİYOR
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama seslerinin de geldiği sanayi bölgesindeki yangına havadan da müdahale ediliyor.