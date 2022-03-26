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  3. Son dakika | İstanbul Boğazı'nda mayın bulundu! SAS Timi etkisiz hale getirdi

Son dakika | İstanbul Boğazı'nda mayın bulundu! SAS Timi etkisiz hale getirdi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen mayın benzeri cismin SAS Timleri tarafından emniyete alındığını, etkisiz hâle getirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, söz konusu mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar devam ederken Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazına kadar geldiği öne sürüldü. Söz konusu cisim balıkçılar tarafından görüntülenirken Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir.

Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır."

 

BAKAN AKAR: ESKİ TİP MAYIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İstanbul Boğazı açıklarında bulunan mayına benzer cisimle" ilgili olarak şunları söyledi:

"Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden 'mayın benzeri bir cisim görüldüğüne' dair bilgi geldi. Unsurlarımız zaten o bölgelerde yoğun şekilde devriyelerini, görevlerini sürdürüyordu. Süratli bir şekilde SAS timimiz bölgeye intikal ettirildi. Söz konusu cismin mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekildi. İnceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor.

Deniz trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi için başta Deniz Kuvvetlerimiz olmak üzere Sahil Güvenlik ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon yapıldı. Gerekli tedbirler alındı. Deniz trafiği emniyetli şekilde devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde faaliyetleri takip ediyor, çalışmalarını sürdürüyor."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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