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  3. Son dakika | İstanbul Heybelida'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika | İstanbul Heybelida'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika... İstanbul Heybilada'daki ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Son dakika | İstanbul Heybelida'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika... İstanbul Heybilada'daki ormanlık alanda  bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın Pendik ve Kartal ilçesinden de görülüyor.

Detaylar gelecek...

CNN Türk canlı yayına bağlanarak yangınla ilgili açıklamada bulunan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, " Şimdiki çabamız yangını söndürmek. Rüzgar da yangını etkiliyor, bütün birimlerle müdahale ediyoruz. Helikopter, itfaiye, arazözler geldi.  Gönüllü insanlar da yangına müdahale ediyor. Yerleşim yerleri için süre uzarsa tehlike var " ifadelerini kullandı.

Başkan Gül," Geçen senede Heybeliada'da yangın geçirdik. Heybeliada'daki tüm insanlar yangına müdahale etmeye çalışıyor." dedi. 

HAVA DESTEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Gül, feribot seferlerinde bir aksama olmadığını kaydederken yangına müdahalede hava desteğine ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi. 

 

 

Son dakika | İstanbul Heybelida'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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