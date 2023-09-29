İstanbul Pendik'te istinat duvarı servis minibüsünün üstüne düştü

Son dakika haberleri: Aşırı yağmur nedeniyle bu sabah saatlerinde İstanbul Pendik'te istinat duvarı servis minibüsünün üzerine düştüğü ve minibüsün içinde sıkışan bir kişinin kurtarılmaya çalışıldığı belirtildi.
Pendik'te yağış nedeniyle istinat duvarı içinde bir kişinin bulunduğu servis aracının üzerine çöktü. İtfaiye ekiplerinin araç içerisine sıkışan vatandaşı kurtarma çalışması devam ediyor.
Olay, Pendik Kurtköy'de sabah saatlerinde meydana geldi. Yağış nedeniyle istinat duvarı içerisinde bir kişinin bulunduğu servis aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araç içerisinde sıkışan kişiyi kurtarma çalışması devam ediyor.
KAYNAK: İHA