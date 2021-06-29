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  3. Son dakika | İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin flaş gelişme: Yürütmenin durdurulması talebi reddedildi

Son dakika | İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin flaş gelişme: Yürütmenin durdurulması talebi reddedildi

Son dakika haberi... Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Son dakika | İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin flaş gelişme: Yürütmenin durdurulması talebi reddedildi

Son dakika haberi... Danıştay, 1 Temmuz Perşembe günü yürürlükten kalkacak olan İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararını açıkladı.

HaberTürk'te İstanbul Sözleşmesine ilişkin yer alan habere göre; Danıştay, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin Danıştay'a savunma göndermişti. 7 sayfalık savunmada, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaların "haksız ve hukuki dayanaktan yoksun" olduğu gerekçesiyle reddi istenmişti.

Sözleşmeden çekilme kararının münhasıran Cumhurbaşkanın yetkisine tabi olması nedeniyle yargı denetimi dışında olduğuna belirtilmişti.

Sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde Anayasa aykırılık bulunmadığı vurgulanmıştı. Yine sözleşmeden çekilme kararının, "kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususunda hukuki olarak veya uygulama bakımından bir eksikliğe yol açmayacağı"na dikkat çekilmişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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