Son dakika | İstanbul Valiliği duyurdu! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan deplasman seyircisi kararı

Spor Toto Süper Lig'in 8.haftasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine misafir takım taraftarının alınmayacağının açıklanması sonrası İstanbul Valiliğinden açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. kulüplerini temsil eden yöneticilerin isteği ve kabulüyle bu takımların arasında oynanacak olan maçlarda deplasman seyircisi alınmayacağı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"İl Spor Güvenlik Kurulu’nun 02.08.2022 tarih ve 1 (bir) numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş A.Ş., Galatasaray A.Ş. ve Fenerbahçe A.Ş. kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda,

İstanbul’da bu kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Spor Toto Süper Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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