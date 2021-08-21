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  3. Son dakika | İstanbul Valiliği duyurdu: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu darp eden şüpheli yakalandı

Son dakika | İstanbul Valiliği duyurdu: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu darp eden şüpheli yakalandı

Son dakika... İstanbul Valiliği, İstanbul İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu darp eden şüphelinin Silivri'de yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, HALK TV'de katıldığı canlı yayının ardından saat 14.00 sıralarında bir şüpheli tarafından darp edilmişti. Kavuncu aldığı darbe nedeniyle yere düşmüştü. Olaya ilişkin olarak İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Kavuncu'ya saldıran şüpheli Silivri'de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakırköy İlçemizde 20.08.2021 Cuma günü (dün) saat 14.00 sıralarında İyi Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu’ya yönelik saldırı ve darp olayı meydana gelmişti. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda; bir televizyon programına katılan Sayın Kavuncu’nun binadan caddeye çıktığı sırada faili meçhul bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiği anlaşılmıştır.,

Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu (S.O.) adlı şüpheli şahıs olduğu tespit edilmiş ve bugün saat: 05.30’da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu’ya geçmiş olsun diyoruz."

Tayfun Altuntaş
Editör
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