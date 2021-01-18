Son dakika| İstanbul Valiliğinden don ve buzlanma uyarısı

Son dakika... İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına gelirken valilikten yapılan açıklamada vatandaşların buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olmaları istendi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin alınan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

" İlimizde Cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının, bugün öğleden sonra Anadolu yakasında etkili olması, yağışın akşam saatlerinde kesileceği tahmin ediliyor.

Yarın (19.01.2021 Salı günü) İstanbul’un kuzey kesimlerinde (Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile) sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar hafif Kar yağışı geçişleri bekleniyor."

BUZLANMA VE DON OLAYI

Açıklamanın devamında," Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

İŞE KAR KALINLIĞININ EN FAZLA VE EN AZ OLDUĞU YERLER

Öte yandan bazı merkez ve ilçelerde ölçülen kar kalınlığına ilişkin olarak şu bilgiler verildi:

"Çatalca (Radar sahası) 19 cm, Sarıyer Kilyos: 10 cm, Silivri 10 cm, Sarıyer 8 cm, İstanbul Havaalanı 6 cm, Ümraniye 3 cm, Atatürk Havaalanı 2 cm, Sabiha Gökçen Havaalanı 2 cm olarak ölçülmüştür."

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

Karayolları 1. (İstanbul) Bölge Müdürlüğünün gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

"Sorumluluk alanındaki 4.079 km yol ağında 322 Bıçaklı Kamyon, 75 Yükleyici, 47 Greyder, 6 Solüsyon püskürtücülü kamyon, 2 Rotatif, 6 kurtarıcı, 102.000 ton tuz ve 200 ton tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde çalışma yürütülmüştür.

24 saat esasına göre yapılan çalışmalarda kar ve buzlanmaya karşı önlem amacıyla 15.000 ton tuz kullanılmıştır.

Ayrıca; Kuzey Marmara Otoyolumuzda görevli şirketler tarafından 104 adet bıçaklı kamyon, 19 adet yükleyici, 15 adet kurtarıcı, 32.000 ton tuz ve 800 ton solüsyon ile çalışmalar yapılmıştır.

Başta güvenlik, ulaşım, sağlık olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın ekipleri görev başındadır."

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