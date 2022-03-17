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  3. Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da yüz yüze eğitime ara verildi!

Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da yüz yüze eğitime ara verildi!

Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışları sebebiyle kentte yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu.

Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da yüz yüze eğitime ara verildi!

Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışları sebebiyle kentte yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya, "Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30'daki son meteorolojik verilere göre #İstanbul'da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler" ifadelerine yer verdiği paylaşımda, alınan tedbirleri duyrudu.

Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da yüz yüze eğitime ara verildi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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