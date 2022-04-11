Son dakika | İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması! " İlimizde ve ilçelerimizde..."

Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Karadeniz, Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen #deprem İstanbul'umuzda da hissedildi.

İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."