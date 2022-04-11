Son dakika | İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması! " İlimizde ve ilçelerimizde..."
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'da sosyal medya hesabondan yaptığı açıklama ile "İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur" ifadelerini kullandı.
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur" ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
"Karadeniz, Zonguldak Ereğli merkezli AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde meydana gelen #deprem İstanbul'umuzda da hissedildi.
İlimizde ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur.
Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."