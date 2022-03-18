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  3. Son dakika | İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı! Saat verdi! "Dışarıdaysak evlerimize dönelim"

Son dakika | İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı! Saat verdi! "Dışarıdaysak evlerimize dönelim"

Son dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika kuvvetli kar yağışı paylaşımı geldi. Yağışın şiddetleneceği saati açıklayan Yerlikaya İstanbullulara uyarılarda bulundu.

Son dakika | İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı! Saat verdi! "Dışarıdaysak evlerimize dönelim"

Son dakika! Ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışları şiddetini artırıyor. Meteoroloji bugünden itibaren İstanbul'da yoğun kar yağışı olacağı konusunda uyarmıştı. İstanbul dahil birçok ilde de okullar tatil edildi.

VALİ YERLİKAYA SAAT VERDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya şunları söyledi; "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da bugün:
"18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor. Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim."

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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