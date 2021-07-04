Dikkat çeken detay! Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis hastaneye kaldırıldıDijle isminin anlamı nedir, Dijle ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | İstanbul'a geldi! Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'dan iddialı sözler: Hikayeyi tamamlamaya geldik4 Temmuz 2021 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulamaÇilek isminin anlamı nedir, Çilek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?4 Temmuz 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Yanaç isminin anlamı nedir, Yanaç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Şans Topu çekiliş sonuçları 4 Temmuz 2021 PazarSon dakika! Cengiz Ünder resmen Marsilya'daAybek isminin anlamı nedir, Aybek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Son dakika | İstanbul'a geldi! Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'dan iddialı sözler: Hikayeyi tamamlamaya geldik

Son dakika | İstanbul'a geldi! Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'dan iddialı sözler: Hikayeyi tamamlamaya geldik

Son dakika haberi... Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, İstanbul'a geldi. FB TV'ye konuşan Pereira, açıklamasında "Fantastik bir taraftar kitlesi var. Birlikte çalışırsak, sezon sonu şampiyonluğu kutlarız." ifadelerini kullandı.

Son dakika | İstanbul'a geldi! Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'dan iddialı sözler: Hikayeyi tamamlamaya geldik

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Dereağzı'nda devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler, Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira'ya kavuştu.  İstanbul'a iniş yapması sonrası Fenerbahçe TV'ye konuşan Pereira iddialı sözler kullandı. Fenerbahçe'nin fantastik bir taraftar kitlesi olduğunu ifade eden Pereira; birlikte çalışıp sezon sonu şampiyonluğu kutlayacaklarını vurguladı.

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yeniden burada olmak harika. Fenerbahçe'yi ve taraftarı daima kalbimde tuttum. Kariyerimdeki en ateşli taraftar kitlesi burada. Yeniden Fenerbahçe için savaşacağız. Bir önceki döneminde şampiyon olamadık ama bu hikayeyi tamamlamaya geldik. Birlikte çalışırsak, başarırız. Başkanımıza da bana güvendiği için teşekkür ederim. Fantastik bir taraftar kitlesi var. Birlikte çalışırsak, sezon sonu şampiyonluğu kutlarız."

Son dakika | İstanbul'a geldi! Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'dan iddialı sözler: Hikayeyi tamamlamaya geldik

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT