Son dakika | İstanbul'a geldi! Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'dan iddialı sözler: Hikayeyi tamamlamaya geldik

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Dereağzı'nda devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler, Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira'ya kavuştu. İstanbul'a iniş yapması sonrası Fenerbahçe TV'ye konuşan Pereira iddialı sözler kullandı. Fenerbahçe'nin fantastik bir taraftar kitlesi olduğunu ifade eden Pereira; birlikte çalışıp sezon sonu şampiyonluğu kutlayacaklarını vurguladı.

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yeniden burada olmak harika. Fenerbahçe'yi ve taraftarı daima kalbimde tuttum. Kariyerimdeki en ateşli taraftar kitlesi burada. Yeniden Fenerbahçe için savaşacağız. Bir önceki döneminde şampiyon olamadık ama bu hikayeyi tamamlamaya geldik. Birlikte çalışırsak, başarırız. Başkanımıza da bana güvendiği için teşekkür ederim. Fantastik bir taraftar kitlesi var. Birlikte çalışırsak, sezon sonu şampiyonluğu kutlarız."