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  3. Son dakika! İstanbul'da çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki iki kardeş alevler içinde hayatlarını kaybetti!

Son dakika! İstanbul'da çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki iki kardeş alevler içinde hayatlarını kaybetti!

Son dakika! İstanbul Gaziosmanpaşa'da, 1 ve 3 yaşındaki iki kardeş, evde çıkan yangında hayatlarını kaybetti.

Son dakika! İstanbul'da çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki iki kardeş alevler içinde hayatlarını kaybetti!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da annelerinin evde olmadığı evde yangın çıkan 2 kardeş hayatını kaybetti. Muhammet henüz 3, üvey kardeşi Mesut ise 1 yaşındaydı. İki çocuğun hayatını kaybettiği yangında, Muhammet'in ikiz kız kardeşi Elif ise ağır yaralandı. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangına dair incelemeler devam ediyor.

O ANLARA ŞAHİT OLAN ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çocuklarının alevlere teslim olduğunu gören anne o esnada evin yolunu tutmuştu. Pencereden görünen alevleri ve sızan dumanı fark eden anne, çığlıklar içinde komşularından yardım istedi. Çaresiz kadının feryadını duyan komşuların itfaiyeye durumu bildirmesinin ardından ekipler olay yerine sevk edildi. Yangını kontrol altına alan itfaiye erleri, küle dönen evden çocukları almak için harekete geçti.

ÇOCUKLAR HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİ

 

Eve ulaşabilen ekipler, 3 kardeşi küllerin içinden bulur bulmaz, ağır yaralı şekilde evden çıkararak, mahalle sakinlerinin özel araçlarıyla hastaneye götürdü. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan 3 yaşındaki Muhammet Köken ve 1 yaşındaki Mesut Efe Öğündür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olan Elif Köken ise yine aynı hastanede tedavi altına alındı.

ELİF KURTULABİLİR

Ailenin yakınlarından Semih Demirkan da, "Çocuklar koltuğun üzerinde yatıyordu. Çocuklardan biri kardeşlerinin yanına gitmiş, onlara sarılmış. Üçü de sarılırken yanmış. Ağır yaralıydılar hastanede can vermişler. Elif var şimdi tedavisi devam eden. Doktorlar ilk 48 saat kritik demiş. 48 saati atlatırsa kurtulacak inşallah" diye konuştu.
 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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