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  3. Son dakika! Balıkesir Dursunbey'de 4.7 şiddetinde deprem!

Son dakika! Balıkesir Dursunbey'de 4.7 şiddetinde deprem!

Son dakika! Balikesir'in Dursunbey ilçesinde İstanbul ve Bursa gibi illerde hissedilen 4.7  bir depremin meydana geldiği öğrenildi.

Son dakika! Balıkesir Dursunbey'de 4.7 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi...  AFAD verilerine göre deprem Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'de yerin 11.49  km altında 4.7 büyüklüğünde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 7.2 km altında meydana gelen deprem 4.8 büyüklüğünde kaydedildi. 

 

 

AFAD SON DEPREMLER 22 OCAK 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 22 Ocak 2022 Cumartesi meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Bölge Gündem Editör Ekibi
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