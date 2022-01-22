Son dakika! Balıkesir Dursunbey'de 4.7 şiddetinde deprem!
Son dakika! Balikesir'in Dursunbey ilçesinde İstanbul ve Bursa gibi illerde hissedilen 4.7 bir depremin meydana geldiği öğrenildi.
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre deprem Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'de yerin 11.49 km altında 4.7 büyüklüğünde meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 7.2 km altında meydana gelen deprem 4.8 büyüklüğünde kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 22, 2022
AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) https://t.co/8UOmQUGYjP
22.01.2022, 22:31:43 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 7.2 km#Kandilli
AFAD SON DEPREMLER 22 OCAK 2022 CUMARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 22 Ocak 2022 Cumartesi meydana gelen depremler şu şekilde: