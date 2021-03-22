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  3. SON DAKİKA! İstanbul'da hava bozdu: Uzmanlardan dolu uyarısı!

SON DAKİKA! İstanbul'da hava bozdu: Uzmanlardan dolu uyarısı!

Son dakika haberi... İstanbul'un bazı ilçelerinde dolu yağışı etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hava durumuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Yetkililer, vatandaşları Sibirya soğuklarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Son dakika haberi... İstanbul'da saat 16.00'dan sonra gökyüzünü kaplayan kara bulutlar, fırtına ve dolu yağışını da beraberinde getirdi. Bahçelievler ve Güngören'de kısa süreli etkili olan dolu, Taksim Meydanı'nda da vatandaşlara zor anlar yaşatırken bir süre sonra yerini fırtınalı yağmura bıraktı.

UZMANLAR UYARMIŞTI, BEKLENEN OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM yetkililerinin yaptığı uyarılarda, Çarşamba gününden itibaren beklenen Sibirya soğukları, şimdiden yüzünü göstermeye başladı. Ani hava değişimleri konusunda kent sakinlerini uyaran uzmanların bu açıklamasının ardıdnan İstanbul’da dolu yağışı etkili oldu.

 

AKOM'dan sert uyarı: İstanbul'u Sibirya soğukları vuracak!AKOM'dan sert uyarı: İstanbul'u Sibirya soğukları vuracak!

TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Gece saatlerinde çamur yağışının etkili olduğu kentte sabah saatlerinde güneş açmıştı. İstanbul semalarında öğlen saatlerinden sonra açık hava yerini kara bulutlara bıraktı. Aniden bastıran yağmurla beraber kentin birçok noktasında dolu yağdı görüldü. Topkapı’da yağan dolu ile birlikte zaman zaman trafiğin oluştuğu görüldü.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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