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  3. Son dakika | İstanbul'da hissedildi! Düzce'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika | İstanbul'da hissedildi! Düzce'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Düzce'nin Çilimli ilçesinde AFAD verilerine göre 5,0, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Son dakika... Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem Düzce'nin Çilimli ilçesinde saat 15.40'da yerin 13.3 km altında 5,3 büyüklüğünde meydana geldi. 

 AFAD verilerine göre ise deprem 5.0 büyüklüğünde yerin  18.02 km altında kaydedildi. 

Vatandaşlar depremin ardından açık alanlara çıktı.

Son dakika | İstanbul'da hissedildi! Düzce'de 5,3 büyüklüğünde deprem

4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM

AFAD verilerine göre saat 15.57'de 4,3 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 7.11 km altında meydana geldi. 

 

 

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Düzce. Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Son dakika | İstanbul'da hissedildi! Düzce'de 5,3 büyüklüğünde deprem

BAKAN SOYLU: HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzce'mize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. 

DÜZCE VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Düzce Valisi Cevdet Atay,  ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, "Depremle ilgili tespit çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızı bir süre soğukkanlı ve tedbirli olmaya devam ediyorum." dedi. 

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Düzce merkezli AFAD verilerine göre  5.0 büyüklüğünde bir #eprem meydana geldi.  İstanbul'umuzda da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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