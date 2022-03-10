Son dakika |İstanbul'da kar yağışı alarmı! Vali Yerlikaya yeni kararları duyurdu! Saat 19.00'dan sonra trafiğe çıkmaları yasaklanacak

İstanbul'da 14 Mart Pazar gününe kadar süreceği tahmin edilen kar yağışı şehrin birçok noktasında etkisini artırmaya devam ederken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Hasdal Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında kar yağışına karşı alınacak yeni tedbirleri açıkladı.

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hava koşulları müsaade ettiği sürece kamyon ve tırların geçişine izin vereceğiz. Anlayış gösteren sürücülerimize teşekkür ediyorum.

Olumsuz hava koşullarının gerektirdiği tedbirleri aldık. Memur, işçi ve güvenlik personelinin 11 Mart Cuma günü izinli sayılmasına karar verilmiştir.

İkinci bir duyuruya kadar bugün saat 19.00 itibarıyla motosikletli kuryelerin trafiğe çıkışana izin verilmeyecek.

KARARLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trafik seyri ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar, 10 Mart 2022 Perşembe günü 19.00 itibarıyla motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli tüm personel 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile, malum ve engelli çalışanlarımız dün olduğu gibi 11 Mart Cuma günü de idari izinli sayılacaktır."