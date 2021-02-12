İstanbul'da kar yağışı başladı!

İstanbul'da beklenen kar yağışı Beylikdüzü'nde başladı. Sabahın ilk ışıklarında trafiğe çıkan sürücüler karla karışık yağmurla karşılaştı. Bazı semtlerde ise sadece kar yağdığı görüldü.

Megakentte beklenene kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi’de başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yağışın gün içerisinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji uzmanlarından yapılan açıklamaya göre pazar gününe kadar yoğun bir kar yağışı beklenmiyor. Ancak pazartesi itibariyle karın yurdun genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 12 Şubat Cuma hava durumu