Son dakika | İstanbul'da metro ve tramvay seferlerine Ramazan ayı ayarı: Seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı
Son dakika... İstanbul'daki metro ve tramvay seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar hizmet verecek.
Ramazan ayında vatandaşların evlerine ulaşmasında sorun yaşamamaları adına metro ve tramvay seferlerinin saatlerinde düzenleme yapıldı. Bu kapsamda Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre 2 Nisan Cumartesi gününden itibaren Ramazan ayı boyunca metro ve tramvay seferleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek.
Metro İstanbul'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer verildi:
"2 Nisan saat 00.00 itibarıyla Ramazan ayı boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar devam edecektir."
#MetroDuyuru— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 31, 2022
2 Nisan saat 00.00 itibarıyla Ramazan ayı boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar devam edecektir.