Son dakika | İstanbul'da metro ve tramvay seferlerine Ramazan ayı ayarı: Seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı

Ramazan ayında vatandaşların evlerine ulaşmasında sorun yaşamamaları adına metro ve tramvay seferlerinin saatlerinde düzenleme yapıldı. Bu kapsamda Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre 2 Nisan Cumartesi gününden itibaren Ramazan ayı boyunca metro ve tramvay seferleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek.

Metro İstanbul'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer verildi:

"2 Nisan saat 00.00 itibarıyla Ramazan ayı boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar devam edecektir."