İstanbul'da 5 gün boyunca etkili olacağı tahmin edilen kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği önemli bir karar aldı. Bu kapsamda okulların ve üniversitelerin tatil edilmesi yönünde karar alındı. Valiliğin açıklaması sonrası öğrenciler, öğretmenler ve veliler internet arama motorlarında Son dakika: İstanbul'da okul tatil mi 10-11 Mart 2022 ? Yarın okul var mı? Kaç gün tatil edildi?10-11 Mart 2022 okul var mı? sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

SON DAKİKA: İSTANBUL'DA OKUL TATİL Mİ 10-11 MART 2022 ?

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verildi. Böylece okullar 10-11 Mart tatil edilecek.

İSTANBUL'DA YARIN OKUL VAR MI? KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ?

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre 10 Mart Perşembe günü (yarın) okullar tatil olacak. Çocuklar ve öğretmenler için okul olmayacak. Okullar valiliğin açıklamasına göre 2 gün boyunca tatil edilecek. Ayrıca bütün eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilecek.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezileri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir"