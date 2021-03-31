Son dakika | İstanbul'da silahlı çatışma: En az 2 kişi öldü Son dakika haberi... İstanbul Bahçeşehir Gölet mevkii civarında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Saat 17:50 sularında gerçekleşen çatışmada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

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Son dakika haberi... Olay, İstanbul Bahçeşehir Sofa Konutları önünde saat 17.50 sularında meydana geldi. 2 grup arasında gerçekleşen silahlı çatışmada 2 kişi öldüğü bildirilirken; 2 kişi de yaralandı. Olay dolayısı ile kargaşa yaşanırken trafik sıkıştı. Yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Görgü tanığının ifadesine göre kurşun yağdıran kişi yabancı plakalı bir araçla kaçtı. Berkem Temizel Gece Editörü