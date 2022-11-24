SON DAKİKA! İstanbul'da suya zam geldi!

SON DAKİKA! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısında İSKİ’nin su fiyatlarına AK Parti grubunun yüzde 25’lik zam teklifi kabul edildi. Böylece suya yüzde 25 oranında zam geldi.

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SON DAKİKA! İstanbul'da suya zam geldi!

SON DAKİKA ! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısında İSKİ’nin su fiyatlarına yüzde 45 oranında zam teklifi reddedilerek, AK Parti grubunun yüzde 25’lik zam teklifi kabul edildi. Böylece suya yüzde 25 oranında zam geldi.

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