Seks orucunun sonu kötü oldu! Kourtney Kardashian ve Travis Barker plajda kimseyi umursamadan sıcak anlar yaşadı!ADB sınav tarihleri 2022: Amatör Denizci Sınav Başvuru ekranı: Nasıl başvuru yapılır? Amatör Denizci Sınav Başvuru şartları neler?Terminal Traktör Operatörü(Terminal Çekici Operatörü) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıYemek Sepeti kaça satıldı? Yemek Sepeti kime, neden satıldı?Cüretkar pozlarıyla bilinen Demi Rose, öyle bir fotoğraf paylaştı ki görenlerin ağzı açık kaldı! Bu kez çok abarttı! Duş alırken...Bandrol ne demek, TDK'ya göre Bandrol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 av sezonu ne zaman açılıyor? Avda hangi silahlar kullanılır?Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal sözler kullanmıştı! Gazeteci Sedef Kabaş'a 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi, tahliye edildiSon dakika |İstanbul'da tehlike: Unkapanı köprüsü açılma nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldıKemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatleri şaşkına çevirdi! "İktidara gelirsek Demirtaş ile Kavala serbest kalacak"
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika |İstanbul'da tehlike: Unkapanı köprüsü açılma nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

Son dakika |İstanbul'da tehlike: Unkapanı köprüsü açılma nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

Son dakika... İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktalarında açılma meydana geldi. Köprü, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Son dakika |İstanbul'da tehlike: Unkapanı köprüsü açılma nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

Son dakika... İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktalarında açılma meydana geldi. Köprü, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. İBB'den alınan bilgilere rüzgardan kaynaklı bir sıkıntı olabileceği ifade edilirken sorunun dubalardaki kaymadan da kaynaklanabileceği belirtildi.  Fen İşleri Müdürü de durum hakkında bilgi almak için köprüye gelecek. 

AKOM'dan Unkapanı köprüsünün durumu hakkında yapılan açıklamada, "Soğuk hava kaynaklı derz ayrılması meydana geldi" denildi. 

Detaylar gelecek...

Son dakika |İstanbul'da tehlike: Unkapanı köprüsü açılma nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldıSon dakika |İstanbul'da tehlike: Unkapanı köprüsü açılma nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldıSon dakika |İstanbul'da tehlike: Unkapanı köprüsü açılma nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

djgwyu7wsaatpjs.jpg

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT