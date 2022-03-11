Son dakika |İstanbul'da tehlike: Unkapanı köprüsü açılma nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

Son dakika... İstanbul'da Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktalarında açılma meydana geldi. Köprü, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. İBB'den alınan bilgilere rüzgardan kaynaklı bir sıkıntı olabileceği ifade edilirken sorunun dubalardaki kaymadan da kaynaklanabileceği belirtildi. Fen İşleri Müdürü de durum hakkında bilgi almak için köprüye gelecek.

AKOM'dan Unkapanı köprüsünün durumu hakkında yapılan açıklamada, "Soğuk hava kaynaklı derz ayrılması meydana geldi" denildi.

Detaylar gelecek...