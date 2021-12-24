Son dakika! İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine yüzde 36 zam!

Son dakika! İstanbul'da, Elektronik bisiklet, taksi, taksi dolmuş ve minibüslere yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi UKOME'de oy birliğiyle onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) düzenlenen toplantıda, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı.

UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerilmesinin ardından, yapılan teklif, temsilcilerin oy birliği ile kabul edildi.