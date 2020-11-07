Ramo 19. bölüm full izle, son bölüm izle! Ramo 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?Belediye otobüsünde korku dolu anlar! telefonda pozitifim dedi ortalık karıştıBaşakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?Kasımpaşa - Antalyaspor maçı CANLI İZLEBUSKİ çalışmaları hızlandırdı! dereler taşmaması için temizleniyorKüçükçekmece'de Karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam tırın altında kaldıİstanbulspor - Adana Demirspor maçı ertelendiBilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den salgınla mücadele denetimi
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ertelendi

İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ertelendi

Adana Demirspor'da görülen korona virüs vakalarının ardından TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ertelendi.

İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ertelendi

Adana Demirspor'da görülen korona virüs vakalarının ardından TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ertelendi. 

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile oynayacağı maç öncesinde koronavirüs şoku yaşadı. Kulüp, resmi hesaplarından 24'ü futbolcu olmak üzere 29 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde  pozitif vakaya rastlanmıştır."



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT