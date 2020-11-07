Adana Demirspor'da görülen korona virüs vakalarının ardından TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ertelendi.

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'de İstanbulspor ile oynayacağı maç öncesinde koronavirüs şoku yaşadı. Kulüp, resmi hesaplarından 24'ü futbolcu olmak üzere 29 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"İstanbulspor A.Ş maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır."