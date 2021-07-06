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  3. Son dakika | İstifa iddiaları sonrası destek çıkmıştı! Bakan Soylu, Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

Son dakika | İstifa iddiaları sonrası destek çıkmıştı! Bakan Soylu, Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa iddiaları sonrasında partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Son dakika | İstifa iddiaları sonrası destek çıkmıştı! Bakan Soylu, Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

Son dakika... Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun" 

 

 

 

Son dakika | İstifa iddiaları sonrası destek çıkmıştı! Bakan Soylu, Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

BAHÇELİ'DEN DESTEK AÇIKLAMASI

Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısında yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi, asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum.

Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye?

Son dakika | İstifa iddiaları sonrası destek çıkmıştı! Bakan Soylu, Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır.

Hakkında ne söylenirse söylensin, bizim bölücülerle iş tutan, terör örgütlerine hayranlık besleyen odakların hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir.

Zelil emel failleri terörle mücadeleyi sekteye uğratma arayışındadır.

Zillete batanlar, sütre gerisine saklanıp iftira oku atanlar Sayın Soylu’yu yıpratma gayesiyle PKK/PYD/YPG’yi selamlarken şirinlik taslama hevesindedir."

NE OLMUŞTU?

Eski AK Parti Milletvekili Feyzi İşbaşaran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini iddia etmişti. Bakanlık yetkilileri de yaptığı açıklamada Bakan Soylu'nun istifa etmediğini dile getirmişti. Öte yandan İçişleri Bakanlığı da yaptığı paylaşımla Bakan Soylu'nun görevinin başında olduğunu göstermişti. 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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