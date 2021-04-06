Son dakika | İtalya - Türkiye maçına seyirci alınacak mı? Flaş açıklama Son dakika haberi... 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçında A Milli Takım'ımızın İtalya ile oynayacağı maç öncesinde flaş bir seyirci kararı verildi.

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Son dakika haberi... 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçında A Milli Takım'ımızın İtalya ile oynayacağı maç öncesinde flaş bir seyirci kararı verildi. A Milli Futbol Takım'ımızın İtalya ile karşı karşıya geleceği Avrupa Şampiyonası müsabakasının seyircili oynanacağı öğrenildi. TRT Spor'da yer alan habere göre İtalyan hükumeti, karşılaşmanın seyircili oynanması için olumlu görüş bildirdi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçı takip edecek taraftar sayısının daha sonra açıklanacağı belirtildi. EURO 2020'de milli takım maç programımız şu şekilde: 11 Haziran 2021: İtalya - Türkiye (Roma)

16 Haziran 2021: Türkiye - Galler (Bakü)

20 Haziran 2021: İsviçre - Türkiye (Bakü) Berkem Temizel Gece Editörü maçeuro 2020