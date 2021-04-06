Son dakika | Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Daniyar İsmayilov Avrupa rekoru kırdıTrabzonspor 1 - 1 Kayserispor | MAÇ SONUCUİtalya Türkiye maçı ne zaman? | İtalya Türkiye maçı seyircili mi oynanacak?Son dakika | İtalya - Türkiye maçına seyirci alınacak mı? Flaş açıklamaSavaşçı hangi gün? Saat kaçta? Hangi kanalda? Savaşçı hangi güne alındı 2021?Savaşçı dizisi hangi kanalda 2021? Hangi gün oynuyor? Savaşçı 5.sezon ne zaman başlayacak?Denizli'de mide bulandıran olay! Küçük kız hastaneye kaldırılınca ortaya çıktı6 Nisan 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Savaşçı dizisi yeni sezon (5.sezon) ne zaman başlıyor 2021 ? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?Sen Çal Kapımı sezon finali mi yapıyor? | Sen Çal Kapımı sezon finali ne zaman?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Son dakika | İtalya - Türkiye maçına seyirci alınacak mı? Flaş açıklama

Son dakika | İtalya - Türkiye maçına seyirci alınacak mı? Flaş açıklama

Son dakika haberi... 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçında A Milli Takım'ımızın İtalya ile oynayacağı maç öncesinde flaş bir seyirci kararı verildi.

Son dakika | İtalya - Türkiye maçına seyirci alınacak mı? Flaş açıklama

Son dakika haberi... 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçında A Milli Takım'ımızın İtalya ile oynayacağı maç öncesinde flaş bir seyirci kararı verildi.

A Milli Futbol Takım'ımızın İtalya ile karşı karşıya geleceği Avrupa Şampiyonası müsabakasının seyircili oynanacağı öğrenildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre İtalyan hükumeti, karşılaşmanın seyircili oynanması için olumlu görüş bildirdi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçı takip edecek taraftar sayısının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

EURO 2020'de milli takım maç programımız şu şekilde:

11 Haziran 2021: İtalya - Türkiye (Roma)
16 Haziran 2021: Türkiye - Galler (Bakü)
20 Haziran 2021: İsviçre - Türkiye (Bakü)

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT