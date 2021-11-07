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  3. Son dakika! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevinden istifa etti!

Son dakika! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevinden istifa etti!

Son dakika! Lütfü Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'in talebiyle görevinden istifa etti.

Son dakika! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevinden istifa etti!

Son dakika! Lütfü Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'in talebiyle görevinden istifa etti. Türkkan istifa dilekçesini genel merkeze sundu. Detaylar gelecek....

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfrünün ardından Grup Başkanvekili görevinden alındığı duyuruldu. Olaylar sonrası şehidin annesinden açıklama gelirken, vatandaşın tepkisi de çığ gibi büyümeye devam etti. 

Yaşanan utanç verici olayın ardından, Lütfü Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'in talebiyle görevinden istifa etti. Türkkan istifa dilekçesini genel merkeze sundu.

Son dakika! İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevinden istifa etti!

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