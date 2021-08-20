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  3. SON DAKİKA! İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı

SON DAKİKA! İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı

SON DAKİKA! İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya Halk TV'den ayrıldığı esnada yumruklu saldırıya uğradı.

SON DAKİKA! İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı

SON DAKİKA!  İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de İpek Özbey'in sunuculuğunu üstlendiği programa katılarak ülke gündemi hakkında yorumlarını dile getirdi.

Halk TV'nin haberine göre, Kavuncu programdan çıktığı esnada kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Söz konusu habere göre saldırgan, Kavuncu'ya Bakırköy'de bulunan Halk TV'nin binasından çıktığı esnada yanına yaklaşarak, "bir şey sorabilir miyim?" diyerek yumruk attı. Kavuncu, aldığı darbe sonrası yere yığıldı.

"ALÇAKÇA BİR SALDIRI"

Saldırıyla ilgili yaşadıklarını anlatan Kavuncu "İpek hanımla yaklaşık bir saat süren bir canlı yayınımız vardı. Alçakça bir saldırı. Kaçtı tabii. Arkadaşlarımız yakalamak için çaba gösterdiler. Münferit bir hadise olarak değerlendirmekten çok bu iklimin nasıl yaratıldığına bakmak lazım. Naif bir insanım yapı olarak. Zaman zaman arkadaşlarımız eleştirmiştir.  Korumalarım vardı. O korumaları da biz talep etmemiştik. Açıklanmayan bir sebeple de korumalarımız alındı. Yerel seçimlerden sonra. Bunlar daha iyi günleriniz lafının bir Cumhurbaşkanı tarafından söylendikten sonra nelere yol açacağı düşünülmeli" ifadelerini kullandı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtları ile görüntüleri izleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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