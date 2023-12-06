Son dakika... İYİ Parti'de istifalar durmuyor! İstanbul milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da istifa etti!

İYİ Parti Kurucular kurulu üyesi ve İstanbul milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu partisinden istifa etti!

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Son dakika... İYİ Parti'de istifalar durmuyor! İstanbul milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da istifa etti!

Son dakika... İYİ Parti'de son günlerde gelen istifa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Bu çerçevede İYİ Parti İstanbul milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yanıkömeroğlu istifasını zehir zemberek sözlerle eski adı twitter olan X'te şu sözlerle duyurdu:

Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim . Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim.

Milletvekili sayısı 40 düştü

İYİ Parti'nin gelen bu son istifa haberiyle meclisteki sandalye sayısı 40 düştü.

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Detaylar geliyor..

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